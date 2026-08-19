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Pol Pogba i Monako zvanično su sporazumno raskinuli saradnju, pa je francuski vezista od danas slobodan u izboru nove sredine, iako je imao važeći ugovor do juna 2027. godine.

Povodom odlaska iz kluba, Pogba se obratio javnosti i uputio oproštajnu poruku:

1/7 Vidi galeriju Pol Pogba Foto: EPA/Peter Powell, www.imagephotoagency.it / imago sportfotodienst / Profimedia, Starsport/Peđa Milosavljević

"Želeo bih da se zahvalim predsedniku i upravi kluba, saigračima, svim članovima stručnog štaba i svakom navijaču koji je verovao u mene. Predstavljati ovaj klub i kneževinu bilo je neverovatno iskustvo. Monako je fantastičan klub i, iako nisam odigrao onoliko utakmica koliko sam se nadao, zauvek ću biti zahvalan na prilici da nosim njihove boje."

Epilog ne čudi s obzirom na to da je Pogba prošle sezone zabeležio svega 105 minuta na terenu za Monako.

Prvi meč nakon dvogodišnje pauze odigrao je u novembu, ali je serija novih povreda presudila da dođe do konačnog rastanka. Naredni korak u karijeri bivšeg reprezentativca Francuske ostaje da se vidi.

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