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Dinamo Siti iz Tirane plasirao se u plej-of Lige konferencije, ali ono što se dogodilo posle pobede nad Audom potpuno je zasenilo fudbal!

Predsednik kluba Adrijan Bardhi ušao je u svlačionicu sa kesom punom novčanica i napravio haos - novac je leteo na sve strane, a igrači su ga skupljali uz pesmu i slavlje!

Dinamo Siti napravio je veliki korak ka evropskoj jeseni, pošto je u dvomeču bio bolji od letonske Audе i izborio plasman u odlučujuću rundu kvalifikacija.

Ali, umesto klasične proslave, u Tirani je usledio prizor koji je odmah postao viralan.

Kesa puna novca

Predsednik albanskog kluba nije došao praznih ruku. Novčanice je izvadio pred fudbalerima i bacio ih na pod, a onda je nastao potpuni delirijum.

Igrači su skakali, pevali i skupljali novac, dok je svlačionica izgledala kao scena iz filma. Snimak je ekspresno počeo da kruži društvenim mrežama i privukao pažnju širom Evrope.

Predsednik obećao još veću nagradu

A ono što je usledilo možda je još neverovatnije.

Bardhi je fudbalerima najavio da novac koji su upravo dobili nije kraj priče.

Ako izbace Pafos, na stolu će biti čak 500.000 evra!

To znači da bi igrači Dinamo Sitija mogli da podele ogromnu premiju ukoliko naprave još jedan podvig i eliminišu kiparskog predstavnika.

Za klub iz Tirane to je ogroman novac, ali očigledno i ogromna motivacija pred najvažnije evropske utakmice sezone.

Prvi meč igra se u četvrtak, a domaćin će biti Dinamo Siti.

Sve ili ništa za evropsku jesen

Dinamo je već napravio ozbiljan posao prolaskom nekoliko kvalifikacionih prepreka, ali sada sledi ono najvažnije.

Jedan dvomeč deli ga od plasmana u ligašku fazu Lige konferencije, a čini se da je predsednik Bardhi pronašao način da dodatno motiviše svoje fudbalere.

Prvo je u svlačionicu doneo torbu punu novca. Sada im nudi pola miliona evra.

Ako uspeju da izbace Pafos, tek tada bi u Tirani moglo da počne pravo ludilo.