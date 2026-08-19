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Fudbaleri Crvene zvezde večeras od 20.00 časova igraju prvu utakmicu plej-ofa za Ligu Evrope protiv Viktorije iz Plzenja na stadionu "Rajko Mitić".



Biće ovo debi pred beogradskom publikom za novog trenera crveno-belih Alberta Rijeru i kako u upravi kluba veruju novi početak, posle šokantne eliminacije iz kvalifikacija za Ligu šampiona i ostavke Dejana Stankovića.

Zvezdan Terzić i Albert Rijera u Medija centru FK Crvena zvezda Foto: Www.crvenazvezdafk.com

Rijerina fudbalska filozofija

Španski trener Albert Rijera poznat je po tome što nema fiksnu ili rigidnu formaciju, već forsira izuzetno dinamičan sistem igre zasnovan na taktičkoj fleksibilnosti i posedu lopte. Ipak, njegove ekipe na papiru najčešće započinju mečeve u bazičnim formacijama 4-1-4-1, ili 4-3-3. Zanimljivo je videti kako je Rijera igrao sa Ajntrahtom iz Frankfurta, jer bi to trebalo da bude slika koju će primeniti u Crvenoj zvezdi.

Iako meč počinje sa četiri odbrambena igrača, u fazi izgradnje napada, formacija se transformiše u 3-2-2-3, ili 3-2-4-1. Rijera to postiže tako što se jedan od bekova, najčešće levi uvlači u sredinu terena i deluje kao dodatni vezni igrač kako bi pomogao defanzivnom veznom na poziciji "šestice". Preostala tri odbrambena igrača ostaju pozadi kao trojna linija.

Albert Rijera sa prvim saradnikom Lorencom Dolčetijem Foto: Www.crvenazvezdafk.com

Širenje i skupljanje terena

Rijerina filozofija se oslanja na ideje koje je delio sa svojim nekadašnjim saigračima i mentorima Ćabijem Alonsom i Fatihom Terimom, koji so voleli "da šire i skupljaju teren". Kada njegova ekipa ima loptu, cilj je napraviti teren što većim kako bi se otvorili međuprostori. Kada se lopta izgubi, ekipa momentalno skuplja prostor kako bi izvršila agresivan pritisak, tzv. kontra-presing. Jasno definisane uloge bez lopte su odlika njegove igre. Rijera često naglašava da mu formacijski brojevi nisu bitni, već je ključno da svaki fudbaler u svakoj sekundi utakmice zna gde treba da stoji u odnosu na loptu i protivnika.

Navijači Crvene zvezde sa velikim nestrpljenjem očekuju kako će izgledati tim koji će protiv Viktorije izvesti Albert Rijera. Španac će sa prvotimcima crveno-belih odraditi jednocifren broj treninga pred prvi duel sa Česima. Jasno je da Rijera nema vremena da sve svoje ideje pretoči na terenu u delo. Golman Mateus ne bi trebalo da brine za svoj status. Prema insajderskim informacijama sa poslednjih treninga, Rade Krunić je uigravan kao štoper i to sa Tebuom Učenom. Voli Rijera da u zadnjoj liniji ima znalce sa loptom, mada deluje prirodnije da uz Učenu bude Miloš Veljković, a Krunić u veznom redu. Objasnićemo kasnije zašto.

1/9 Vidi galeriju FK Crvena zvezda trening Foto: Www.crvenazvezdafk.com

Bočni igrači i usecanje u sredinu

Posebno će biti zanimljivo videti kako će Rijera igrati po boku. Tu on ima zanimljive ideje, a kako su nam prenele kolege iz Slovenije, Španac insistira da mu desni bek bude ujedno i treći štoper, a levi bek onaj koji može da se useca u sredinu i tako pravi višak. Baš zbog toga, uigravao je Stefana Gudelja uz desnu aut liniju, a Južnokorejca Seola uz levu. Seol poseduje tehničku pismenost da odigra ulogu uvučenog beka, dok bi drugi, prodorniji bek dobio slobodu da se transformiše praktično u krilo u fazi napada, čime se formacija u hodu menja u ultra-ofanzivnih 3-2-4-1. Pitanje je koliko bi Gudelj mogao da pokrije sve Rijerine taktičke zamisli uz desnu aut liniju. Tako da možda ipak bude mesta i za Strahinju Erakovića, iako će se on izvesno vratiti u Zenit.

U veznom redu treba očekivati Timija Maksa Elšnika kojeg Rijera odlično poznaje iz dana kada su zajedno bili u Olimpiji iz Ljubljane. Ali, sve se vrti oko "šestice", a tu je Rade Krunić neprikosnoven, on je ključ balansa, najvažnija karika. Taj igrač mora biti besprekoran u čitanju igre i predaji lopte, jer pokriva prostor kada se bekovi transformišu.

Glavni igrač u veznom redu Crvene zvezde - Rade Krunić Foto: Fk Crvena Zvezda

Mnogo je kombinacija

Formacija 4-1-4-1 omogućava Zvezdi da istovremeno na terenu ima dva ofanzivna, kreativna vezna fudbalera ispred osigurača sredine terena, što savršeno odgovara profilu igrača kao što je Mirko Ivanić.

Mnogo je dilema i kada je u pitanju ofanzivni deo Crvene zvezde. Tu je previše kombinacija koje je Albert Rijera probao na treningu. Samo on zna za koga će se od igrača odlučiti. Prvo je novi trener uigravao liniju Osman Bukari, Mohamed Čam, Aleksandar Katai i Bruno Duarte. Onda ih je menjao sa Vasilijem Kostovom, Markom Arnautovićem, Mirkom Ivanićem i Loizosom Loizauom. To opet ne znači da je izabrao igrače, jer se može desiti da za Viktoriju napravi i kombinaciju iz dve postave.

Nema insajderskih informacija vezano za Džeja Enema ili Derika Lukasena, poslednje pojačanje Crvene zvezde i momka koji je izgleda prerano bio bačen u vatru protiv Hapoela, te u oba meča kumovao porazima.

Mogli bi da imaju važnu ulogu - Marko Arnautović i Mirko Ivanić Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©

Ovo je mogući tim

Deluje da će Crvena zvezda igrati u formaciji 4-3-3: Mateus - Eraković, Veljković, Učena, Seol - Krunić, Elšnik, Ivanić - Bukari, Arnautović, Čam.

Crvena zvezda ima daleko skuplji tim i vrednije igrače od Viktorije iz Plzenja, ali to ne znači apsolutno ništa. Imali su crveno-beli šest puta papreniju ekipu od Hapeol Ber Ševe, pa su doživeli dva ubedljiva poraza i završili takmičenje u kvalifikacijama za Ligu šampiona. Prema podacima specijalizovanog portala Transfermarkt Crvena zvezda vredi 109.750.000 evra, a Viktorija Plzenj 57.100.000 evra.

Zvezdino dete veliki adut Plzenja - Stefan Pirgić Foto: Starsport

Zvezdino dete velika pretnja

Zanimljivo je da je najskuplja kupovina Viktorije ovog leta bila upravo iz Srbije i to nekadašnjeg polaznika omladinske škole Crvene zvezde. Naime, klub iz Plzenja je od Železničara iz Pančeva kupio Stefana Pirgića za 3.000.000 evra, momka koji iako talentovan, nikada nije dobio priliku na Marakani. Isti novac Česi su potrošili na napadača iz Gambije Babukara Fala, kojeg su doveli iz ukrajinskog Lavova. Još 1.450.000 su dali platii za reprezentativnog štopera Češke Filipa Prebsla iz Karvine.

Shodno tradiciji, okosnicu Viktorije već decenijama čine domaći fudbaleri. Pored Prebsla, status reprezentativca Češke imaju Lukaš Červ i Aleksandar Sojka. Amar Memić je igrao za BiH, a Salim Fag Laval za Nigeriju. Bivši reprezentativci Češke su 34-godišnji iskusni cenatrfor Matej Vidra i njegov vršnjak, ujedno i kapiten tima Patrik Hrosovski.