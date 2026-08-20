Susret je na programu u četvrtak od 20 časova...
Fudbal
RIJERIN DEBI I VAŽAN MEČ ZA CRVENO-BELE: Evo gde možete gledati utakmicu Zvezde i Viktorije Plzenj
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Fudbaleri Crvene zvezde u četvrtak od 20 časova igraju veoma važan meč na Marakani.
Viktorija Plzenj stiže u Beograd i prva utakmica plej-ofa za Ligu Evrope biće i debi Alberta Rijere na klupi crveno-belih.
Albert Rijera Foto: BEAUTIFUL SPORTS/Gawlik / imago sportfotodienst / Profimedia, ©INPHO/Ryan Byrne / imago sportfotodienst / Profimedia, Philipp Kresnik / Kresnikphotogr / Zuma Press / Profimedia
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Sva dešavanja pre, za vreme i posle ovog meča možete pratiti putem lajv-bloga na portalu Kurir.rs, dok vas direktan prenos čeka na televizijama Arena Sport Premium 1 i RTS 2.
Šta vi mislite, ko će slaviti u ovom meču? Pišite nam u komentarima vaše mišljenje...
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