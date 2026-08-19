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Kosta Nedeljković karijeru nastavlja u Škotskoj! Mladi reprezentativac Srbije napustio je Aston Vilu i do kraja sezone će nositi dres slavnog Rendžersa, a njegov boravak u Glazgovu mogao bi da se pretvori u trajni transfer vredan četiri miliona funti.

Nedeljković je danas i zvanično predstavljen kao novi fudbaler Rendžersa, gde će provesti narednu sezonu na pozajmici iz Aston Vile.

Međutim, ovaj posao mogao bi da dobije i mnogo veće dimenzije.

Prema navodima britanskih medija, Rendžers će na kraju sezone imati obavezu da otkupi ugovor srpskog fudbalera za četiri miliona funti, ukoliko Nedeljković odigra dovoljan broj utakmica za škotskog velikana.

Dakle, sve je u rukama 20-godišnjeg Srbina.

1/6 Vidi galeriju Kosta Nedeljković Foto: Antonio Pozo / PRESSINPHOTO / imago sportfotodienst / Profimedia, Marko Metlas / imago sportfotodienst / Profimedia, Simon Dael / Shutterstock Editorial / Profimedia

"Želeo sam isključivo Rendžers"

Nedeljković nije krio zadovoljstvo zbog dolaska u Glazgov, a posebno je zanimljivo što je otkrio da nije imao dilemu kada je dobio priliku da obuče dres Rendžersa.

"Rendžers je veliki klub, velika porodica, i radujem se što sam postao njegov deo i što ću pomoći ekipi da zajedno ostvarimo uspeh. Odluka je bila laka posle razgovora sa trenerom, želeo sam isključivo Rendžers. To je velika prilika i velika odgovornost", poručio je Nedeljković.

Mladi defanzivac tako dobija novu priliku da se nametne i pokaže da zaslužuje mesto u ozbiljnoj evropskoj ekipi.

Nedeljković je ponikao u Crvenoj zvezdi, iz koje je 2024. godine prešao u Aston Vilu. Za klub iz Birmingema upisao je ukupno 10 nastupa, dok je prošlu sezonu proveo na pozajmici u nemačkom Lajpcigu.

Sada ga čeka nova avantura – škotski fudbal, evropske utakmice i ogroman klub sa velikim ambicijama.

Srbi u Glazgovu

Posebnu zanimljivost predstavlja i činjenica da Nedeljković neće biti jedini Srbin u svlačionici Rendžersa.

Za škotskog velikana već nastupa Vanja Dragojević, koji je pre samo četiri nedelje stigao iz Partizana.

Tako će se dvojica mladih srpskih fudbalera sada naći u istom timu, a Nedeljković će imati i dodatnu podršku zemljaka prilikom prilagođavanja na novu sredinu.

Za njega je ovo još jedna velika šansa da napravi iskorak u karijeri.

Ako ispuni uslove iz ugovora, četiri miliona funti i definitivan transfer u Rendžers mogli bi da budu sledeća stanica u njegovoj priči.