Fudbaleri Partizana u četvrtak od 21 čas gostuju Hetafeu u prvom meču plej-ofa za Ligu konferencija.

Sva dešavanja pre, za vreme i posle ove utakmice, možete pratiti putem lajv-bloga na portalu Kurir.rs, dok vas direktan prenos čeka na televiziji Arena Sport Premium 2. RTS 2 će se uključiti direktno u drugo poluvreme ovog meča, kada se završi duel Crvene zvezde i Viktorije Plzenj, a prvo poluvreme možete pratiti na kanalu RTS 3.