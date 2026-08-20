Susret je na programu u četvrtak u 21 čas...
Fudbal
CRNO-BELI NA TEŠKOM GOSTOVANJU: Evo gde možete gledati direktan prenos meča Hetafe - Partizan
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Fudbaleri Partizana u četvrtak od 21 čas gostuju Hetafeu u prvom meču plej-ofa za Ligu konferencija.
Fudbaleri Partizana otputovali u Španiju na megdan Hetafeu Foto: Kurir Sport
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Sva dešavanja pre, za vreme i posle ove utakmice, možete pratiti putem lajv-bloga na portalu Kurir.rs, dok vas direktan prenos čeka na televiziji Arena Sport Premium 2. RTS 2 će se uključiti direktno u drugo poluvreme ovog meča, kada se završi duel Crvene zvezde i Viktorije Plzenj, a prvo poluvreme možete pratiti na kanalu RTS 3.
Šta vi mislite, ko će slaviti u ovoj utakmici? Pišite nam u komentarima vaše mišljenje...
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