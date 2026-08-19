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Mladi napadač Milana Andrej Kostić narednu sezonu provešće na pozajmici u holandskoj Sparti iz Roterdama, gde je dogovorio sve uslove saradnje.

Nekadašnji špic Partizana pokušavao je tokom leta da se nametne novom treneru rosonera Rubenu Amorimu. Ipak, kako nije uspeo da izbori minutažu u prvom timu, odlazak na pozajmicu ispostavio se kao najbolje rešenje za nastavak njegovog razvoja.

1/16 Vidi galeriju Andrej Kostić Foto: Www.partizan.rs

Iako se u Milanu razmatrala opcija da Kostić ostane u omladinskoj selekciji, u klubu su procenili da je za mladića iz Crne Gore daleko korisnije da stiče seniorsko iskustvo u Erediviziji - takmičenju znatno kvalitetnijem od Super lige Srbije.

Interesovanje za Kostića pokazalo je nekoliko klubova, ali je Sparta iz Roterdama bila najupornija i uspešno privela pregovore kraju. Pred mladim fudbalerom sada je prilika da u Holandiji dokaže da ima kvalitet za budućnost u dresu Milana.

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