Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Švajcarski fudbaler Niko Elvedi potpisao je višegodišnji ugovor sa Lidsom, saopštio je engleski klub.

Detalji ugovora nisu objavljeni, ali britanski mediji navode da je Lids za ovaj transfer izdvojio 8,5 miliona funti sa bonusima. Švajcarski fudbaler je četvrto pojačanje Lidsa u letnjem prelaznom roku.

Elvedi (29) je od 2015. godine bio član Borusije Menhengladbah, a za nemački klub odigrao je 364 utakmice i postigao je 19 golova. On je pre Borusije igrao za Cirih.

Za reprezentaciju Švajcarske nastupio je na 73 meča.

Fudbaleri Lidsa će 22. avgusta u prvom kolu Premijer lige gostovati Notingem Forestu.