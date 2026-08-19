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Trener fudbalera Hetafea Hoze Bordalas rekao je da njegova ekipa mora da gaji najveće poštovanje prema Partizanu pred dvomeč u plej-ofu Lige konferencije.

Španski klub u četvrtak od 21 čas dočekuje Partizan u Madridu, a revanš je na programu sledećeg četvrtka u Beogradu.

"Usmereni smo isključivo na dvomeč protiv Partizana, što je za nas od vitalnog značaja. Njih vidim kao ekipu u dobroj formi, veoma entuzijastičnu, izuzetno motivisanu. Biće to težak dvomeč, kao što i mora biti, pošto su oni već prošli nekoliko kvalifikacionih kola. I oni su neverovatno uzbuđeni zbog svega, ovo je i njima velika prilika. Partizan je veoma dinamična ekipa, direktan tim, ekipa koja je već pokazala jako dobru formu u kvalifikacijama i zato će ovo biti složen meč", rekao je Bordalas na današnjoj konferenciji za medije.

Bordalas (62) je dodao da navijači Hetafea od njega i ekipe očekuju plasman u Ligu konferencija.

"Veoma smo uzbuđeni, to smo mogli da vidimo juče na druženju sa našim navijačima, koji moraju da znaju da će ekipa dati apsolutno sve da prođe ovu kvalifikacionu rundu", naveo je Bordalas.

Priznao je da nije gledao mečeve Partizana u Superligi Srbije, već samo one u kvalifikacijama za Ligu konferencija.

"Nismo gledali njihove mečeve iz domaće lige, tu možemo da izvučemo neke detalje, ali smo fokusirani na njihove partije iz Lige konferencije i tamo igraju dobro. Moramo da gajimo najveće poštovanje prema njima i moramo da odigramo na našem najvišem nivou, baš kao što će i oni, u to nemam sumnju. I ne smemo da se opustimo ni na sekundu", istakao je Španac.

Na kraju je govorio i o ponovnom susretu sa Stefanom Mitrovićem, kojeg je trenirao upravo u Hetafeu.

"Gajim posebnu naklonost prema njemu, njegovi bivši saigrači takođe, kao i svi u klubu, zato što je fantastičan momak, sjajan profesionalac, izvanredan saigrač. Mnogo ga volimo i ponovni susret s njim biće nešto posebno", zaključio je Bordalas.