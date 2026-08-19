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Radović je rođen 13. novembra 1937. godine u Podgorici, gde je u dresu Budućnosti napravio prve fudbalske korake. Odatle 1958. godine prelazi u Partizan, sa kojim u narednim godinama dominira regionalnim fudbalom i osvaja četiri titule šampiona Jugoslavije (1961, 1962, 1963. i 1965. godine), ostavivši neizbrisiv trag u klubu iz Humske.

Nakon bogate epizode u Beogradu, internacionalnu karijeru gradio je u grčkoj Trikali, kao i u Holandiji gde je nastupao za Ksereks i PSV Ajndhoven, u kom je ujedno stavio tačku na igračku karijeru.

Za nacionalni tim Jugoslavije upisao je sedam nastupa. Debi je ubeležio u oktobru 1963. godine na meču protiv Rumunije u Bukureštu, dok je poslednji put dres sa državnim grbom nosio godinu dana kasnije u Tel Avivu protiv Izraela.

Po završetku aktivnog igranja ostao je u fudbalu kroz funkcionerski rad, obavljajući dužnosti člana Međunarodne komisije i predsednika Stručnog odbora Fudbalskog saveza Jugoslavije.

Poslednji ispraćaj Lazara Radovića biće održan u petak, 21. avgusta, sa početkom u 9 časova u kapeli na Novom groblju u Beogradu, dok će sahrana biti obavljena sutradan, u subotu, na groblju „Čepurci” u Podgorici od 14 časova.

Tužnim povodom oglasio se i FSS.

- Fudbalski savez Srbiјe izražava iskreno saučešće porodici Lazara Radovića, njegovim priјateljima i svim poštovaocima njegovog lika i dela.