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1/9 Vidi galeriju FK Crvena zvezda trening Foto: Www.crvenazvezdafk.com

Rijera je između ostalog upitan i šta će promeniti u odnosu na svog prethodnika Dejan Stankovića..

"Za početak znamo sve, ja sam trener koji zna svaki detalj, imamo sve informacije, na video sastanku ću dati sve informacije, šta da radimo sa loptom i bez lopte. Voleo bih da kažem koliko će biti promena, ali će onda i protivnik znati. Neću vam reći, biće drugačije, ali zašto? Igraćemo na način na koji je igrala ova ekipa ranije", rekao je Albert Rijera.

Koliko želi da sačuva tim za sebe dovoljno govori njegov odgovor na pitanje o tome ko će igrati levog beka.

"Počeću od drugog pitanja. Neću to reći, jer bi to bilo odavanje informacija protivniku. Neko će igrati kao levi bek. Nećemo igrati sa devet, nego deset igrača. Čak i da sam gledao 20 godina ekipu, svaki trener je drugačiji, imamo novog trenera. Ne bih hteo da će biti bolje ili lošije, biće drugačije. Nadamo se da će se dopasti način na koji igramo", izjavio je Albert Rijera.