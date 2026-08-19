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Dan uoči meča svoja očekivanja izneo je trener Viktorije Plzenja Martin Hiksi.

1/9 Vidi galeriju FK Crvena zvezda trening Foto: Www.crvenazvezdafk.com

Zbog problema sa avionom, ekspedicija Plzenja danas nije otputovala po prvobitnom planu, pa je njihova konferencija u Beogradu pomerena za 19:45.

Prvobitno je trebalo da bude održana od 19 sati.

Hiski je zato utiske o predstojećoj utakmici izneo za klupski sajt.

"To je iskusna ekipa koja je navikla da pobeđuje. Mislim da je to jedan od najtežih protivnika koje smo mogli da dobijemo. Potrebno je da tokom cele utakmice budemo koncentrisani, da se fokusiramo na sopstvenu igru i da ne gubimo aktivnost".

O atmosferi na Marakani...

"Mislim da su momci u Plzenju već igrali slične utakmice. Naravno, svesni smo da će atmosfera biti posebna. Marakana je veoma velika, a navijači nisu toliko blizu terenu. Momci su, osim toga, već igrali i na još bučnijim stadionima".

Prokomentarisao je Hiski i promenu na klupi Zvezde i dolazak Španca Alberta Rijere.

"Promena trenera će sigurno uticati na energiju ekipe, tako da očekujemo nešto drugačije izdanje nego u utakmicama protiv Ber Ševe. Novi trener je veoma iskusan i ima specifičan stil igre. Očekujemo da će se njegov dolazak odraziti već na našu utakmicu".