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Banjalučki klub kažnjen je sa 5.000 KM, ali i zabranom prisustva publike na jednoj prvenstvenoj ili kup utakmici. Kazna se odnosi na ceo stadion.

FS BiH je saopštio da je odluka doneta zbog „rasizma i drugih oblika diskriminacije“ tokom meča prvog kola Premijer lige BiH.

Susret u Banjaluci bio je čak 37 minuta u prekidu zbog neprimerenog i diskriminatornog skandiranja domaćih navijača, a sudija je tom prilikom primenio takozvano pravilo „tri koraka“.

Borac je na kraju ipak stigao do pobede, pošto je savladao Velež rezultatom 3:1, ali će sada zbog ponašanja sa tribina morati da odigra jednu utakmicu bez podrške navijača.

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