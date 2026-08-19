Disciplinska komisija Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine žestoko je kaznila aktuelnog šampiona Borac iz Banjaluke zbog dešavanja na utakmici protiv Veleža.
Fudbal
37 MINUTA PREKIDA, PA KAZNA: Borac mora da zatvori tribine
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Banjalučki klub kažnjen je sa 5.000 KM, ali i zabranom prisustva publike na jednoj prvenstvenoj ili kup utakmici. Kazna se odnosi na ceo stadion.
FS BiH je saopštio da je odluka doneta zbog „rasizma i drugih oblika diskriminacije“ tokom meča prvog kola Premijer lige BiH.
Susret u Banjaluci bio je čak 37 minuta u prekidu zbog neprimerenog i diskriminatornog skandiranja domaćih navijača, a sudija je tom prilikom primenio takozvano pravilo „tri koraka“.
Borac je na kraju ipak stigao do pobede, pošto je savladao Velež rezultatom 3:1, ali će sada zbog ponašanja sa tribina morati da odigra jednu utakmicu bez podrške navijača.
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