Slušaj vest

Vinisijus je ušao u poslednjih 12 meseci ugovora sa Realom, što je značilo da bi narednog leta mogao da napusti klub bez obeštećenja.

Šampion Premijer lige Arsenal bio je zainteresovan za mogućnost njegovog dovođenja dok su trajali pregovori o novom ugovoru sa Realom, ali je Vinisijus početkom ovog meseca ipak odlučio da ostane u madridskom klubu i potpisao je šestogodišnji ugovor.

"Vinisijus se zaljubio u Real Madrid. ;Jedino što sam mu rekao bilo je: 'Vini, gde želiš da odeš? Bio si samo u Brazilu i poznaješ samo Real Madrid. Real možeš da razumeš tek kada ga napustiš. Tek kada odeš, shvatiš šta je Real Madrid. Nemoj da odlaziš. Nije vredno toga.’ ;Mislim da mu je ono što je osetio kada je reč o napretku ekipe, načinu na koji smo radili i razvijali se, pružilo veoma važan osećaj", rekao je Morinjo u emisiji El Čiringito, preneo je Bi-Bi-Si (BBC).

Morinjo se u junu u drugom mandatu vratio u Real, protiv kojeg je prošle sezone predvodio Benfiku u Ligi šampiona. Tokom prve utakmice u plej-ofu dogodio se incident kada je igrač portugalske ekipe Đanluka Prestijani na rasnoj osnovi uvredio Vinisijusa, zbog čega je utakmica bila prekinuta na osam minuta.

Prestijani je odbacio optužbe, a Morinjo je branio svog igrača. Evropska fudbalska unija (Uefa) je nakon toga suspendovala Prestijanija na tri utakmice, uz još tri utakmice uslovno, zbog homofobnog ponašanja.

Govoreći o incidentu, Morinjo je rekao ;Vinisijusu da može da "računa da će biti na njegovoj strani".

"Prestijani je bio moj igrač. Tačka. Tu nema rasprave. Ako je Prestijani moj igrač, 20 igrača može da krene na mene, a ja ću i dalje biti uz Prestijanija. Kraj priče. ;Mislim da Vini sada zna na čijoj sam strani i zna da može da me pogleda u oči i računa na mene da ću biti uz njega", naveo je Morinjo.

Posle dve godine bez osvajanja nekog od velikih trofeja, Real traži način da se vrati na vrh, a kapiten Španije Rodri bio je označen kao igrač koji bi mogao da pomogne u tome.

Za njega su bili zainteresovani Real i Barselona, dosadašnji igrač Mančester sitija odlučio je da pređe u katalonsku ekipu, a ;Morinjo je objasnio sumnje koje je imao u vezi sa pokušajem Reala da ga dovede.

"Razgovarali smo nekoliko puta, a Real Madrid mu je ponudio dobar ugovor. Rodri je imao sumnje, a njegove sumnje su izazvale sumnje i kod mene. ;On je izuzetan igrač i sve vreme se prema nama ponašao korektno, ali veličina Real Madrida je takva da ovde ne možete imati igrače koji dvaput razmišljaju o tome da li žele da dođu", naveo je on.

"Želim mu sve najbolje. Ne baš previše dobro, naravno. Ali želim mu sve najbolje", dodao je 63-godišnji portugalski trener.

Tokom prethodnog mandata na klupi Reala od 2010. do 2013. godine, Murinjo je osvojio titulu, Kup kralja i španski Superkup.

Sada, 13 godina stariji i nakon angažmana u Mančester junajtedu, Totenhemu i Interu, Portugalac veruje da se u Madrid vraća kao staloženiji, manje emotivan trener, ali je rekao da to ne znači da će njegovi timovi biti manje zabavni za gledanje.

"Očigledno je da ne mogu da se krijem niti da pokušavam da budem nešto što nisam. Mnogo sam zreliji, manje emotivan i staloženiji. ;Kao i uvek, učim iz svojih grešaka. Ali ne kajem se zbog ovoga ili onoga jer ne mislim da kajanje zbog nečega što se već dogodilo bilo šta donosi u životu", naveo je.

"Učenje iz iskustava donosi. U ovom poslu trenera, mislim da što više iskustva imate, što češće imate osećaj već viđenog, postajete bolji. To ne znači da sam dosadniji. Imam isti DNK", rekao je Morinjo.

(Beta)