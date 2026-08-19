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Ekspedicija češkog kluba trebalo je da poleti u 11 časova, ali je putovanje odloženo zbog tehničkih problema sa avionom. Kako je potvrdio portparol ViktorijeVaclav Hanzlik, ekipa se i dalje nalazi u Češkoj i pokušava da pronađe alternativno rešenje.

„Čekamo na aerodromu dalja uputstva. Pokušavamo da pronađemo alternativno rešenje i činimo sve što možemo da tim što pre odleti do mesta održavanja utakmice“, rekao je Hanzlik za ČTK.

Prema informacijama iz Češke, postoji mogućnost da fudbaleri u Beograd budu prebačeni manjim rezervnim avionom, dok bi ostatak delegacije doputovao naknadno.

Zbog problema sa putovanjem gotovo je izvesno da će biti promenjen i planirani program Viktorije u Beogradu. Trening na stadionu „Rajko Mitić“ trebalo je da bude održan od 19 časova, dok je konferencija za medije trenera Martina Hiskog i jednog igrača zakazana sat ranije.

Utakmica Crvene zvezde i Viktorije Plzen na programu je u četvrtak od 20 časova, a ostaje da se vidi da li će Česi uspeti da na vreme stignu u Beograd.