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Savez nije saopštio detalje ugovora sa 51-godišnjim stručnjakom, koji je prethodno bio pomoćnik Bubisteu.

Betenkur je bio deo stručnog štaba reprezentacije tokom istorijskog nastupa Zelenortskih Ostrva na Svetskom prvenstvu, na kojem su "Plave ajkule" stigle do nokaut faze. Njihovo prvo učešće na Mundijalu završeno je porazom od kasnijeg finaliste Argentine 2:3 posle produžetaka.

Pre toga, Zelenortska Ostrva su odigrala bez golova sa kasnijim svetskim prvakom Španijom, predvođena 40-godišnjim golmanom Vozinjom, a bila su i jedina reprezentacija koja je ostala neporažena protiv španskog tima na turniru. Remiji sa Urugvajem i Saudijskom Arabijom doneli su im drugo mesto u grupi.

Bubista je nakon prvenstva napustio mesto selektora i ovog meseca preuzeo marokanski klub Berkane. Njegov naslednik Betenkur bio je njegov saradnik od 2020. godine, kada je bivši defanzivac Pedro Leitao Brito, poznat kao Bubista, preuzeo reprezentaciju.

Prvi zadatak novog selektora biće priprema ekipe za kvalifikacije za Kup afričkih nacija, koje se igraju u septembru i oktobru.

(Beta)