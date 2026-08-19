Arsenal je postigao dogovor sa Aston Vilom oko transfera engleskog reprezentativca Ezrija Konse za oko 59 miliona evra.
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ARSENAL ZAVRŠIO KAPITALNO POJAČANJE: Stiže reprezentativac Engleske za 59 miliona evra!
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Arsenal je u potrazi za novim defanzivcem zbog ozbiljnih problema sa povredama. Vilijam Saliba će duže vreme biti van terena, dok je i Jurijen Timber odsutan zbog problema sa preponama.
Proslava Arsenala u prestonici Velike Britanije Foto: Simon Wilkinson/SWpix.com / Shutterstock Editorial / Profimedia, Avpics / Alamy / Profimedia, RichardBaker / Alamy / Profimedia
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Konsa je imao još dve godine ugovora sa Aston Vilom, a nije bio ni u sastavu Unaija Emerija za nedavni poraz od Pari Sen Žermena u UEFA Superkupu.
Ukoliko registracija ne bude završena na vreme za premijerligašku utakmicu protiv Koventrija u petak, Konsa bi debi za Arsenal mogao da ima upravo protiv svog dosadašnjeg kluba.
Aston Vila i Arsenal sastaju se 31. avgusta, pa bi engleski reprezentativac samo nekoliko dana nakon transfera mogao da se vrati na stadion svog bivšeg kluba.
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