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Liverpul je u junu odbio usmenu ponudu italijanskog šampiona od 25 miliona evra, pošto je 25-godišnjeg fudbalera, kojem ugovor ističe za godinu dana, procenio na oko 35 miliona funti.

Kako prenosi Bi Bi Si (BBC), ponuda od 30 miliona funti sada bi mogla da bude dovoljna za postizanje dogovora između klubova. Iz Italije stižu informacije da je usmeni sporazum već postignut, ali oba kluba navode da je potrebno dogovoriti još određene detalje.

Liverpul je otvoren za prodaju Džonsa i želi obeštećenje približno iznosu od 30 miliona funti koji je Inter platio Totenhemu za transfer Džeda Spensa.

Inter je za Džonsa bio zainteresovan i u januaru, kada je predložio pozajmicu sa opcijom otkupa, ali je Liverpul tu ponudu odbio.

Džons je od debija u prvom timu Liverpula kod Jirgena Klopa 2019. godine odigrao 228 utakmica. Prošle sezone nastupio je na 49 mečeva u svim takmičenjima, ali je u Premijer ligi samo 18 puta bio starter i nije uspeo da izbori stalno mesto u timu Arnea Slota.

Džons je u Liverpulovu akademiju stigao sa devet godina, a navodno je zainteresovan za novi izazov. Ukoliko transfer bude realizovan, postao bi treći engleski fudbaler koji je ovog leta stigao u redove italijanskog šampiona, posle Džona Stounsa i Spensa.

(Beta)