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Dvadesetosmogodišnji vezista stigao je u Mančester siti prošlog leta iz Milana za 46,5 miliona funti, ali nije uspeo da ostavi značajniji trag u ekipi.

Reijnders je za Siti odigrao 50 utakmica u svim takmičenjima i postigao sedam golova, a sa klubom je osvojio FA kup i Liga kup u poslednjoj sezoni Pepa Gvardiole na klupi.

Na Svetskom prvenstvu 2026. godine bio je starter na sve tri utakmice Holandije u grupnoj fazi, dok je poraz od Maroka u šesnaestini finala proveo na klupi za rezervne igrače.

"Imao sam ogromnu privilegiju da igram za Mančester siti i uživao sam u svakom trenutku provedenom ovde. Od prvog dana svi u klubu, igrači, treneri i zaposleni, učinili su da se osećam dobrodošlo i delom porodice Mančester sitija", rekao je Reijnders.

"Posebno želim da se zahvalim navijačima Sitija, koji su bili veoma srdačni i pružali veliku podršku meni i mojoj porodici", dodao je holandski fudbaler.

Novi menadžer Mančester sitija Enco Mareska nije uvrstio Reijndersa u tim za nedeljni poraz od Arsenala (0:3) u Komjuniti šildu.

Prema medijskim navodima, Reijnders je sa Al Kadisijom potpisao ugovor na pet godina. Saudijski klub sa klupe predvodi bivši trener Liverpula i Seltika Brendan Rodžers.

Reijnders je poslednji u nizu vezista koji su ovog leta napustili Mančester siti, nakon što je Rodri prešao u Barselonu za 65 miliona funti, dok je Bernardo Silva po isteku ugovora kao slobodan igrač potpisao za Real Madrid.

Španski reprezentativac Niko Gonzales takođe se dovodi u vezu sa prelaskom u Njukasl, dok je Mančester siti u poodmaklim pregovorima sa Lilom oko transfera marokanskog veziste Ajuba Buadija i nije odustao od dovođenja Enca Fernandesa iz Čelsija.

(Beta)