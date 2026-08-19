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1/12 Vidi galeriju Fudbaleri Partizana otputovali u Španiju na megdan Hetafeu Foto: Kurir Sport

Stefan Mitrović je u Hetafeu igrao od 2021. do 2024. godine.

"Radujem se što sam se vratio kući, gde sam igrao dosta dugo. Znam odlično šta nas čeka sutra, znam kako Bordalas priprema utakmicu i bićemo maksimalno spremni za sve to što nas čeka. Pozitivnim rezultatom bismo došli u priliku da pred svojim navijačima ostvarimo prolaz", prve su reči Mitrovića.

Iskusni štoper je zatim malo bliže analizirao rivala.

"Imamo dosta platformi da skautiramo timove, nije potrebna moja pomoć. Gledali smo videe i uradićemo sve da se suprostavimo ekipi poput Hetafea. Oni su najteža ekipa u plej-ofu, tako da sam se nadao da ćemo izvući nekoga drugog. Sa jedne strane će nam biti jako teško, ali sa druge mi je jako drago što ću videti puno bivših saigrača i saradnika".

Ko je favorit?

"Hetafe je definitivno favorit. Dolaze iz, po meni, najbolje lige u Evropi. Igraju kod kuće, veliki su klub i imaju dobre rezultate. Mi smo Partizan, veliki klub i od nas se zahteva da ćemo pokušati da ostvarimo pobedu, ali oni su sigurno u prednosti", rekao je Mitrović.