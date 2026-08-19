Jovan Milošević na utakmici između Partizana i Železničara iz Pančeva

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Dvadesetjednogodišnji napadač stigao je u Bragu za osam miliona evra, koliko je plaćeno za 100 odsto prava na njegov ugovor, dok će nemački klub imati pravo i na 15 odsto zarade od eventualnog narednog transfera iznad uloženog iznosa.

Milošević je sa Bragom potpisao ugovor na pet godina, do 2031. godine, a u novom klubu nosiće dres sa brojem 17. Njegova otkupna klauzula iznosi 60 miliona evra.

Srpski fudbaler ponikao je u Vojvodini, a 2023. godine prešao je u Štutgart. Za reprezentaciju Srbije do sada je dva puta dobio poziv u seniorski nacionalni tim.

Nakon dolaska u Nemačku, Milošević je najpre bio na pozajmici u švajcarskom Sent Galenu, za koji je sa 19 godina postigao pet golova na 22 utakmice.

Najbolje partije pružio je tokom pozajmice u Partizanu u sezoni 2024/25, kada je za samo polovinu sezone postigao 16 golova i upisao pet asistencija.

1/6 Vidi galeriju Jovan Milošević Foto: IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia, Eibner-Pressefoto/Wolfgang Frank / imago sportfotodienst / Profimedia

Štutgart ga je potom u januaru 2025. godine vratio u Nemačku i poslao na novu pozajmicu u Verder Bremen. Milošević je za taj klub odigrao 13 utakmica, postigao tri gola i zabeležio jednu asistenciju.

Milošević je jutros prošao neophodne lekarske preglede i odmah će se priključiti treninzima Brage, pod vođstvom trenera Karlosa Visensa.