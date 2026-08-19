Fudbaleri Partizana gostuju Hetafeu u prvom meču plej-ofa Lige konferencija.
LIGA KONFERENCIJA
PARTIZAN ODRŽAO TRENING U MADRIDU: Crno-beli osetili teren uoči meča sa Hetafeom
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Partizan je u sredu doputovao u Madrid a trener Saša Ilić i Stefan Mitrović govorili su na konferenciji za medije uoči sutrašnjeg meča.
Nakon tog crno-beli su izašli na teren stadiona Hetafea i da osete travu uoči utakmice u četvrtak.
Pogledajte i sami kako je to izgledalo.
Foto galerija iz Madrida Foto: Kurir
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Utakmica je na programu u četvrtak od 21 čas.
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