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Partizan je u sredu doputovao u Madrid a trener Saša Ilić i Stefan Mitrović govorili su na konferenciji za medije uoči sutrašnjeg meča.

Nakon tog crno-beli su izašli na teren stadiona Hetafea i da osete travu uoči utakmice u četvrtak.

Pogledajte i sami kako je to izgledalo.

Foto galerija iz Madrida Foto: Kurir

Utakmica je na programu u četvrtak od 21 čas.

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