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Nije kraj, iako je sve sugerisalo na to da jeste. Dijego Simeone bio je miran kada je u najavi utakmice sa Malagom pričao o Hulijanu Alvarezu još jednom ga uzdizavši u nebesa, ali zemljak svim silama pokušava da ode iz Atletika.

Madriđani su jasni: ne žele da ga prodaju Barseloni niti bilo kome drugom. Vlasnik kluba je izašao s tim stavom, Čolo Simeone takođe, a Hulijan se sada duri.

Do te mere da je obavestio klub da neće trenirati sutra ujutru nakon susreta sa Malagom. Besan, obrazložio je da želi da ode pre nego što se završi prelazni rok.

1/4 Vidi galeriju Hulijan Alvarez slavi gol na meču Argentina - Švajcarska Foto: Odd ANDERSEN / AFP / Profimedia, Juan Mabromata / AFP / Profimedia

I sada se stvara neprijatna situacija. Navijači se okreću protiv jednog od najboljih igrača, nervoza u klubu postaje sve veća, fudbaler se ne ponaša profesionalno. Viđali smo to već u mnogo situacija, a poslednja je bila kada je Aleksander Isak odbio da trenira sa Njukaslom kako bi izdejstvovao transfer u Liverpul.

Hulijan ima ugovor do 2030, obavezao se da ostane u klubu do tada. Sada to ne želi da ispoštuje.

Kurir sport / Sportske.net