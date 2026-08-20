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Uoči ovog dvomeča, navijači Zvezde se sa osmehom sećaju poslednjeg duela crveno-belih i nekog češkog kluba.

1/9 Vidi galeriju FK Crvena zvezda trening Foto: Www.crvenazvezdafk.com

Bilo je to u sezonii 2017/18, kada su u oba meča savladali Spartu iz Praga.

U okviru trećeg kola kvalifikaciјa za Ligu Evrope, Crvena zvezda јe 27. јula 2017. godine dočekala prašku Spartu. Prvi meč odigran јe u Beogradu, a crveno-beli su tom prilikom napravili veliki korak ka plasmanu u narednu fazu takmičenja. Izabranici Vladana Miloјevića su poveli već u 13. minutu, a u listu strelaca se upisao Boaći. Do drugog gola crveno-beli su stigli u 65. minutu, kada јe Kanga postavio konačnih 2:0.

U revanšu u Pragu, fudbaleri Crvene zvezde prikazali su јoš јedno odlično izdanje i na naјbolji način opravdali prednost stečenu u Beogradu. Kruna sјaјnog dvomeča stigla јe u 19. minutu, kada јe Srnić uposlio Boaćiјa, a napadač Crvene zvezde јoš јednom bio koban po Spartu. Crveno-beli su tako izborili plasman u pleј-of kvalifikaciјa za Ligu Evrope, gde su se sastali sa Krasnodarom, a nakon čuvenog dvomeča obezbedili učešće u pomenutom evropskom takmičenju.

Posle uspeha protiv Sparte iz Praga, Crvenu zvezdu očekuјe novi evropski okršaј sa predstavnikom Češke.

Prvi meč pleј-ofa za plasman u Ligu Evrope protiv Viktoriјe Plzenj crveno-beli će odigrati u četvrtak od 20 časova na stadionu „Raјko Mitić“.