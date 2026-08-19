Fudbaleri Hapoel Ber Ševe i azerebejdžanskog Sabaha sastaju se u u prvoj utakmici plej-ofa Lige šampiona.
LIGA ŠAMPIONA
BIVŠI FUDBALER ZVEZDE ŠOKIRAO HAPOEL: Srbin najbolji strelac kvalifikacija, autsajder korača ka Ligi šampiona!
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Hapoel je u prethodnom kolu sa dve pobede eliminisao Crvenu zvezdu ali sada nije dobro krenulo po šampiona Izraela.
Crvena zvezda - Hapoel, 11.8.2026 Foto: Ilija Ilić
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Naime već u 7. minutu Veljko Simić zanimljivo nekadašnji fudbaler Zvezde doveo goste u vođstvo.
Najbolji strelac kvalifikacija za elitno takmičenje došao je do šestog gola, tako što mu je Timoteuš Puhač asistirao, a on glavom sproveo loptu u mrežu.
Inače utakmica se igra na neutralnom terenu u Bukureštu zbog opšte poznate situacije u Izraelu.
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