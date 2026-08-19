Fudbaleri Crvene zvezde suočavaju se s brigom pred meč protiv Viktorije, jer Bruno Duarte nije trenirao i napustio je teren uz lekare.
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NEOČEKIVAN STRAH U ZVEZDI PRED SUTRAŠNJI MEČ! Jedan od najvažnijih igrača nije trenirao, sa doktorima napustio teren! VIDEO
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Fudbaleri Crvene zvezde odradili su poslednji trening pred izuzetno važan susret kvalifikacija za Ligu Evrope protiv Viktorije, ali je pripreme za ovaj duel potresla neočekivana briga.
Novi šef struke crveno-belih Albert Rijera okupio je ekipu i održao sastanak na terenu, ali tokom treninga nije mogao da računa na Bruna Duartea.
Bruno Duarte Foto: NIKOLA MITIC/NIKOLA MITIC, Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT, Dragan Tesic
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Brazilski napadač i jedan od ključnih igrača tima pojavio se na stadionu, ali uopšte nije radio sa ostatkom ekipe.
Duarte je ubrzo napustio teren u pratnji lekarskog tima držeći se za stomak, pa za sada ostaje neizvesno da li je u pitanju povreda ili iznenadni zdravstveni problem koji bi ga mogao odvojiti od predstojećeg okršaja.
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