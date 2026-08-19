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Fudbaler Bajerna gubio je svest dva puta u samo tri dana i to usred utakmica sa Lajpcigom i Hajdenhajmom, zabrinuo je sve, mada je kasnije, nakon meča sa Hajdenhajmom objasnio da situacija nije toliko ozbiljna kako u prvi mah izgleda.

1/5 Vidi galeriju Džamal Musijala se opet srušio na teren Foto: kolbert-press/Martin Agüera / imago sportfotodienst / Profimedia

Musijala je u poruci koju je objavio u utorak uveče prvi put javno rekao da mu je dijagnostifikovan blaži oblik epilepsije, da gotovo svaki dan ima ovakve epizode, ali da nema razloga za veliku brigu.

"Dijagnostifikovani su mi privremeni, kratkotrajni, ali lako lečivi epileptični napadi tipa apsansa, koji su posledica neurološke disfunkcije. Oni mogu da dovedu do ovakvih epizoda koje su se nedavno dogodile, poput one protiv Lajpciga, a sada i u Hajdenhajmu".

Profesor Kristof Klajnšnic, šef Neurologije na Univerzitetskoj bolnici u Esenu, je praktično potvrdio reči Musijale.

"Sa neurološke tačke gledišta, moglo bi da se radi o epileptičnom napadu. Mogla bi biti u pitanju tzv. apsansna epilepsija. Simptomi, poput kratkotrajnog odsustva, ukazuju u tom pravcu. Međutim, da bi se to potvrdilo, potrebno je da imamo rezultate svih neuroloških pregleda. To je stanje koje se može uspešno lečiti, ali bi zahtevalo kontinuirano lečenje. Musijala bi mogao da nastavi da igra fudbal", rekao je Klejnšnic jasno naglasivši da dijagnoza zavisi od svakog pojedinačnog slučaja.

U Bajernu su naravno zabrinuti za zdravlje svog igrača, ali se ne čini da će ubeđivati Musijalu da privremeno prekine sa igranjem. Prema pisanju nemačke agencije DPA, Bavarci ne misle da bi njihov važan igrač trebalo da napravi pauzu sa igranjem fudbala na najvišem nivou. Iz kluba su poručili da je Musijala od lekara dobio "zeleno svetlo" da zaigra i protiv Lajpciga i protiv Hajdenhama i da su se rukovodili njihovim uzveštajima.

Ostaje da se vidi da li će Musijala biti u sastavu za narednu utakmicu, protiv Borusije Dortmund za trofej Superkupa Nemačke.

Ključno je da se urade obimne i detaljne analize Musijalinog stanja, svi potrebni neurološki tekstovi i da se utvrdi tačan razlog epizoda koje ima, kako bi se prepisala precizna terapija.