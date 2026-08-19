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Moreira je sa "rosonerima" potpisao ugovor do 30. juna 2031. godine i u novom klubu nosiće dres sa brojem 22.

Belgijski krilni fudbaler rođen je 6. avgusta 2004. godine u Liježu, a fudbalski je stasavao u Standardu i Benfiki. Sa lisabonskim klubom osvojio je omladinsku Ligu šampiona u sezoni 2021/22, a nekoliko meseci kasnije i Interkontinentalni kup za igrače do 20 godina.

Za prvi tim Benfike nije imao značajniju ulogu, ali je u kvalifikacijama za Ligu šampiona debitovao u sezoni 2022/23.

U leto 2023. godine prešao je u Čelsi, za koji je debitovao u avgustu iste godine u Liga kupu protiv Vimbldona. Tokom sezone 2023/24 nastupao je i za Lion, da bi godinu dana kasnije prešao u Strazbur.

Moreira je prethodno nastupao za mlađe selekcije Portugala, zaključno sa reprezentacijom do 21 godine, za koju je igrao i na Evropskom prvenstvu 2023.

Od 2025. godine je reprezentativac Belgije, a za seniorsku selekciju debitovao je u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo 2026. godine, na kojem je takođe nastupao.

Moreira je sin nekadašnjeg fudbalera Partizana Almanija Moreire.

(Beta)