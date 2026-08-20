Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Inter Majami je kao gost osvojio bod protiv Filadelfije pošto je njihova utakmica završena rezultatom 2:2.

Nakon što je Vasilev u 11. minutu doneo prednost domaćinu, Inter je u 21. minutu preko Pintera došao do izjednačenja.

1/5 Vidi galeriju Najbolji igrač Inter Majamija - Lionel Mesi Foto: CHANDAN KHANNA / AFP / Profimedia, Peter Joneleit/Icon Sportswire / Newscom / Profimedia

Posle toga je Lionel Mesi doneo prednost ekipi iz Floride u 26. minutu.

Argentinac se odlično snašao u kaznenom prostoru i postigao je svoj prvi gol u MLS-u nakon Svetskog prvenstva.

To je ujedno i prvi gol Mesija nakon što je kratko odsustvovao zbog smrti oca, a upravo njemu je posvetio pogodak.

Inter iz Majamija je posle 20 odigranih utakmica drugi na tabeli Istočne konferencije sa 39 bodova, dok je Filadelfija 13. sa 20 bodova.

Bonus video: