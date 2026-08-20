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Fudbaleri Bodo Glimta pregazili su NEC u Najmejhenu rezultatom 3:1 u prvom meču plej-ofa za Ligu šampiona.

Dušan Tadić na meču NEC - Bodo Glimt Foto: Orange Pictures, Orange Pics BV / Alamy / Profimedia, René Nijhuis / Alamy / Profimedia, ANP / Sipa USA / Profimedia

Holanđani su gubili i 3:0, ali je asistencija Dušana Tadića i gol koji su dali za 3:1 ulio nadu da u Norveškoj mogu do povoljnog rezultata.

Pogledajte golove i najzanimljivije detalje sa ovog meča...

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Dušan Tadić kod navijača Ajaksa Izvor: Kurir