Susret je završen 1:3 za Norvežane...
Fudbal
SUMRAK HOLANĐANA I TADIĆEVA ASISTENCIJA ZA NADU: Pogledajte kako je Bodo Glimt pregazio NEC (VIDEO)
Slušaj vest
Fudbaleri Bodo Glimta pregazili su NEC u Najmejhenu rezultatom 3:1 u prvom meču plej-ofa za Ligu šampiona.
Dušan Tadić na meču NEC - Bodo Glimt Foto: Orange Pictures, Orange Pics BV / Alamy / Profimedia, René Nijhuis / Alamy / Profimedia, ANP / Sipa USA / Profimedia
Vidi galeriju
Holanđani su gubili i 3:0, ali je asistencija Dušana Tadića i gol koji su dali za 3:1 ulio nadu da u Norveškoj mogu do povoljnog rezultata.
Pogledajte golove i najzanimljivije detalje sa ovog meča...
BONUS VIDEO:
Reaguj
Komentariši