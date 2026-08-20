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Fudbaleri Seltika demonstrirali su silu, savladali austrijski LASK sa 3:0 u prvom meču plej-ofa za Ligu šampiona i jednom nogom već zakoračili ka elitnom takmičenju.

Seltik - LASK Foto: Stuart Wallace / Shutterstock Editorial / Profimedia, Andrew Milligan / PA Images / Profimedia

Pogledajte golove i najzanimljivije detalje sa ove utakmice...

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Vozinja, Zelenortska ostrva, Mundijal 2026 Izvor: Instagram