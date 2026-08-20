Susret je završen 3:0...
Fudbal
DEMONSTRACIJA SILE: Pogledajte kako je Seltik pregazio LASK! (VIDEO)
Slušaj vest
Fudbaleri Seltika demonstrirali su silu, savladali austrijski LASK sa 3:0 u prvom meču plej-ofa za Ligu šampiona i jednom nogom već zakoračili ka elitnom takmičenju.
Seltik - LASK Foto: Stuart Wallace / Shutterstock Editorial / Profimedia, Andrew Milligan / PA Images / Profimedia
Vidi galeriju
Pogledajte golove i najzanimljivije detalje sa ove utakmice...
BONUS VIDEO:
Reaguj
Komentariši