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Šandor Čanji, jedan od osam potpredsednika FIFA i predsednik Mađarskog fudbalskog saveza, odlučio je da javno povuče podršku Đaniju Infantinu. Njegov potez predstavlja još jedan snažan udarac aktuelnom predsedniku FIFA, koji će u martu naredne godine pokušati da izbori novi mandat.

Čanji je svoju odluku saopštio u pismu koje su imale priliku da vide agencije AFP i Rojters, a u njemu je otvoreno izrazio razočaranje načinom na koji Infantino vodi organizaciju.

"Izgubili ste poverenje koje sam prethodno imao u Vas. Moje uverenje da ste sposobni da nastavite da uspešno vodite FIFA u skladu sa zajedničkim vrednostima koje su pre bile temelj naše saradnje ozbiljno je narušeno", naveo je Čanji u pismu Infantinu.

1/6 Vidi galeriju Đani Infantino Foto: Jose Breton / AFP / Profimedia, Ian Robles / Zuma Press / Profimedia, IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia

Posebno ga je razbesneo plan koji se odnosio na komercijalna prava Svetskog prvenstva. Podsetimo, FIFA je razmatrala osnivanje posebne kompanije kojoj bi bila prebačena određena komercijalna prava, nakon čega bi deo vlasništva bio ponuđen privatnim investitorima.

Plan je prema procenama mogao da donese FIFA čak oko 4,2 milijarde dolara, ali je naišao na veliki otpor i na kraju je povučen.

Ipak, čini se da je upravo način na koji je taj projekat vođen bio samo početak mnogo većeg problema.

Čanji je kao ključni trenutak naveo i odluku da Kevin Lamur bude smenjen sa funkcije izvršnog direktora FIFA. Lamur je prethodno javno kritikovao Infantinov projekat i tvrdio da zaposleni u organizaciji nisu dobili potpunu sliku o načinu na koji je plan pripreman.

"Kap koja je prelila čašu bilo je neočekivano otpuštanje Kevina Lamura. Način na koji je Lamur smenjen pokazuje ozbiljne nedostatke u profesionalnoj proceni, etičkim standardima i vođstvu", poručio je Čanji.

Čanji je do sada bio deo najužeg rukovodstva FIFA, zbog čega njegova odluka ima dodatnu težinu. Još važnije, dolazi u trenutku kada se podrška Infantinu sve više osipa.

Infantino je na čelu FIFA od 2016. godine i dugo je delovalo da će bez većih problema obezbediti još jedan mandat. Međutim, poslednja dešavanja značajno su promenila situacija.

UEFA je zajedno sa Azijskom fudbalskom konfederacijom (AFC) i KONKAKAF javno izrazila protivljenje pojedinim potezima aktuelnog rukovodstva FIFA, dok se sada i unutar same organizacije pojavljuju otvorene kritike.

Čanjijev potez zato bi mogao da bude mnogo više od ličnog neslaganja sa Infantinovom politikom. Ukoliko se nezadovoljstvo nastavi širiti među članicama FIFA, izbori za predsednika narednog marta mogli bi da budu daleko neizvesniji nego što se očekivalo.

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