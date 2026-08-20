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Fudbaleri Grafičara i Loznice odigrali su nerešeno, 2:2, svoj meč Prve lige Srbije.

Susret odigran na terenu iza južne tribine Marakane bio je spektakularan. Tribine su bile pune, Loznica je dva puta imala prednost, ali je Grafičar golom u dubokoj nadoknadi uspeo da osvoji bod.

Na YouTube kanalu Grafičara osvanuo je zanimljiv snimak detalja sa ove utakmice i to iz više uglova. Pogledajte i sami kako je sve izgledalo...

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