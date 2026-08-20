Sjajan meč odigrali su Grafičar i Loznica, a ovo su neki od detalja i to iz više uglova...
Fudbal
PUNE TRIBINE, DRAMA I GOL U NADOKNADI! Grafičar i Loznica priredili spektakl navijačima! (VIDEO)
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Susret odigran na terenu iza južne tribine Marakane bio je spektakularan. Tribine su bile pune, Loznica je dva puta imala prednost, ali je Grafičar golom u dubokoj nadoknadi uspeo da osvoji bod.
Na YouTube kanalu Grafičara osvanuo je zanimljiv snimak detalja sa ove utakmice i to iz više uglova. Pogledajte i sami kako je sve izgledalo...
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