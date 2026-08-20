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Na terenima FK T6 Nika tokom naredna dva vikenda (21. do 23. i 28. do 30. avgust) biće održan veoma kvalitetan međunarodni turnir za mlađe kategorije.

Prvog vikenda na terenu će biti generacija 2014. dok će drugog svoje mečeve igrati dečaci rođeni 2015. godine. Na jednom mestu okupiće se mladi igrači, treneri i klubovi koji će, uz veliki broj utakmica, imati priliku da na terenu predstave neke od najperspektivnijih mlađih fudbalskih selekcija.

Na jednom mestu naći će se klubovi poptu Atletiko Madrida, Ajaksa, AEK-a, ali i brojni srpski timovi i svi sa istim ciljevima - promovisanjem sportskih vrednosti, zajedništva i ljubavi prema fudbalu, ali i druženju, zabave i takmičenja!

Detalje o turniru možete pratiti na zvaničnom sajtu i više informacija možete pronaći OVDE.

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