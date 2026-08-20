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Makarić je sudio na turniru u malom fudbalu u mestu Brezovo Polje selo, kod Brčkog, a pretukao ga je nezadovoljni fudbaler.

Portal "pravda.bl" je objavio i fotografiju arbitra nakon teškog incidenta.

Fotografiju možete da pogledate ovde, ali upozoravamo da može da bude uznemirujuća.

"Policiji Brčko distrikta BiH je dana 18.08.2026. godine u 23.07 sati prijavljeno da je igrač u glavu udario sudiju na fudbalskom turniru u mestu Brezovo Polje selo i da je potrebno obavestiti Službu hitne medicinske pomoći.

Odmah nakon prijave policijski službenici su izašli na lice mesta i prikupljali obaveštenja i utvrdili da su povređeno lice prijatelji odvezli u Bijeljinu na lekarski pregled, te da na licu mesta nema nikakvih tragova.

Ubrzo nakon toga, u 00.10 sati šef smene Policijske uprave Bijeljina II obavestio je Policiju Brčko distrikta BiH da su im iz Službe hitne medicinske pomoći javili da se kod njih nalazi lice koje je povrede zadobilo na fudbalskoj utakmici u mestu Brezovo Polje selo, ali da se lekar nije mogao izjasniti o stepenu povreda, dok se ne uradi CT snimak glave.

Nakon prikupljanja svih činjenica događaja biće preduzete zakonom predviđene mere i radnje", navedeno je u saopštenju brčanske policije.

Bojan Makarić je sudija koji već neko vreme skuplja iskustvo u Premijer ligi Bosne i Hercegovine kao pomoćni sudija, a kako navodi pomenuti portal, premijerligaške sudije su počele da sude i seoske turnire. Makarić, prema navodima nije jedini.

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