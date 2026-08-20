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Poznati hrvatski čuvar mreže Dominik Livaković postao je glavni prioritet Barselone za dugoročno rešenje među stativama, pa katalonski klub preduzima sve korake kako bi što pre obezbedio njegov potpis.

Prema pisanju najrelevantnijih španskih medija, plan je da se aktuelni golman Fenerbahčea priključi prvom timu Barselone od sezone 2027/28.

Trenutna situacija u timu

Trener Hansi Flik ove sezone na raspolaganju ima Đoana Garsiju i Vojčeka Ščensnog, dok se treći golman prekomanduje iz rezervnog tima nakon odlaska Injakija Penje u Panatinaikos.

Promena sledi narednog leta, kada iskusni Poljak napušta "Kamp nou". Planirano je da Livaković preuzme njegovu ulogu i omogući nesmetanu tranziciju u timu. Od sezone 2027/28. predviđeno je da bude druga opcija, dok je status prvog golmana rezervisan za Garsiju.

1/5 Vidi galeriju Dominik Livaković Foto: Sergei GAPON / AFP / Profimedia, EPA

Španska "Marka" navodi da su pregovori između Barselone i Fenerbahčea uveliko u toku, iako dogovor još nije zvanično postignut. Procenjuje se da bi transfer iznosio između tri i pet miliona evra, što je manji iznos od onog koji je turski klub platio zagrebačkom Dinamu na leto 2023. godine.

Namera uprave je da se posao zaključi do kraja meseca. Time bi se stvorili uslovi da Livaković zvanično postane igrač Barselone, a potom ostatak tekuće sezone provede na pozajmici u drugom klubu.

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