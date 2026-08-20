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Iako zvanična sezona još nije počela, fudbaleri Barselone stigli su do prvog trofeja u predsezoni. Pobedom nad egipatskim Al Ahlijem osvojili su pehar "Đoan Gamper", u meču koji je nagovestio potencijalni sastav koji bi Hansi Flik mogao da izvede na teren u nedelju u Elčeu.

Iako je na utorak izjavio da je spreman za igru već u sredu, Rodri nije dobio minutažu. Flik je procenio da nema potrebe da ga odmah izlaže naporima. Uprkos izostanku sa terena, španski reprezentativac je ove sedmice u centru pažnje, što je potvrdio i sportski direktor Deko, razrešivši nedoumice oko motiva njegovog dolaska.

Reakcija iz kluba na nova pojačanja

"Zadovoljni smo svima. Svaki igrač kojeg smo doveli ima svoju svrhu. Pre nego što smo bilo koga angažovali, detaljno smo razgovarali i tek onda doneli odluku. U početku on nije bio u našim planovima jer smo mislili da nije dostupan. Kada se ukazala prilika, iskoristili smo je i uspeli, baš kao i u slučajevima Gordona, Adejemija, Bisivua i Kansela. Sve ima svoj cilj - unapređenje tima, a Rodri upravo tome doprinosi", izjavio je Deko za "TV3".

1/4 Vidi galeriju Reprezentativac Španije - Rodri Foto: Heuler Andrey Da Silva, DiaEsportivo / Alamy / Profimedia, Florencia Tan Jun / Getty images / Profimedia, Martin Fonseca / Zuma Press / Profimedia

On je naglasio da transfer španskog veziste nije bio usmeren protiv rivala iz Madrida.

"Nismo ga doveli samo da bismo uzeli igrača Real Madridu. To bi bila greška. On je jedan od najboljih veznih igrača na svetu. Uvereni smo da može da doprinese i zato to ima smisla", poručio je sportski direktor Barselone.

Izazov u napadu nakon odlaska Levandovskog

Deko se osvrnuo i na promene u napadačkoj liniji, istakavši da će klub teže nadoknaditi odlazak Roberta Levandovskog u poređenju sa odlaskom Ferana Toresa.

"Feranovu ulogu možemo da popunimo novim pojačanjima, ali je Roberta veoma teško zameniti. Čak i ako pronađete dobrog igrača, to je veliki izazov jer je on obeležio jednu eru u našem klubu. Imamo rešenja unutar tima, ali ćemo svakako preduzeti određene korake. Radi se o pronalaženju najboljeg rešenja. Razmatramo šta možemo da učinimo u periodu do kraja sezone", zaključio je Deko, dodavši da je ključno imati ispravan projekat kako bi igrači bili uvereni u opravdanost dolaska u klub.

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