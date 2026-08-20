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Razlog za to su veliki toplotni talasi koji su ozbiljno oštetili teren na stadionu Park prinčeva.

Odbranu titule Pari Sen Žermen je trebalo da počne utakmicom protiv Rena na svom terenu, ali će taj duel ipak biti odigran na stadionu u Bretanji.

Francuska liga saopštila je da teren u Parizu ne ispunjava zadovoljavajuće uslove, "posebno u pogledu bezbenosti i fizičkog integriteta igrača", preneo je "BBC".

Pariski klub saopštio je da će zameniti travu pre naredne utakmice na domaćem terenu, protiv Monaka 4. septembra.

Pari Sen Žermen je naveo da u potpunosti razume neprijatnosti izazvane promenom, ali je naglasio da je u pitanju izuzetna situacija.

Veliki toplotni talas zahvato je Francusku, a polovina države je pod crvenim alarmom zbog visokih temperatura koji dostižu i 40 stepeni Celzijusa.

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