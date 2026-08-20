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Milan je u sredu uveče ozvaničio transfer, ali nije objavio finansijske detalje, a svetski mediji različito pišu o ceni transfera.

"Skaj Italija" preneo je da je fiksna cena 45 miliona evra uz do 20 miliona evra koji bi bili isplaćeni kroz bonuse.

"Skaj Nemačka" tvrdi da je transfer vredan 54 miliona evra, a da su bonusi vredni 11 miliona evra.

List "Ekip" preneo je da je fiksna cena 50 miliona evra uz dodatnih 10 miliona bonusa i procenat od naredne kupovne, ali da pojedini izvori tvrde da bi transfer mogao da dostigne 70 miliona evra.

1/8 Vidi galeriju Dijego Moreira Foto: Printskrin/Instagram

Dijego Moreira, sin nekadašnjeg fudbalera Partizana Almamija Moreire, u novom klubu nosiće dres sa brojem 22.

Belgijski krilni fudbaler rođen je 6. avgusta 2004. godine u Liježu, a deo odrastanja je imao u Beogradu pošto je od 2007. do 2011. godine njegov otac nosio crno-beli dres.

1/5 Vidi galeriju Bivš as Partizana - Almami Moreira Foto: Starsport

Fudbalski je stasavao u Standardu i Benfiki. Sa lisabonskim klubom osvojio je omladinsku Ligu šampiona u sezoni 2021/2022, a nekoliko meseci kasnije i Interkontinentalni kup za igrače do 20 godina.

Za prvi tim Benfike nije imao značajniju ulogu, ali je u kvalifikacijama za Ligu šampiona debitovao u sezoni 2022/2023.

U leto 2023. godine prešao je u Čelsi, za koji je debitovao u avgustu iste godine u Liga kupu protiv Vimbldona. Tokom sezone 2023/24 nastupao je i za Lion, da bi godinu dana kasnije prešao u Strazbur.

Moreira je prethodno nastupao za mlađe selekcije Portugala, zaključno sa reprezentacijom do 21 godine, za koju je igrao i na Evropskom prvenstvu 2023.

Od 2025. godine je reprezentativac Belgije, a za seniorsku selekciju debitovao je u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo 2026. godine, na kojem je takođe nastupao.

Milan će ove sezone igrati u Ligi Evropa, nakon što je prošlu sezonu u Seriji A završio na petom mestu.

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