Slušaj vest

Izvori "BBC-a" naveli su da pregovori dva kluba napreduju, ali da dogovor još nije postignut.

Totenhem je od prošle godine zainteresovan za Savinja, kada je 22-godišnji Brazilac odlučio da ostane na Etihadu.

Međutim, prošle sezone je u samo sedam utakmica u Premijer ligi bio starter, a sada razmišlja o tome da li da napusti klub u koji je 2024. godine došao iz Troa.

1/4 Vidi galeriju Savinjo u dresu Mančester sitija Foto: Mark Cosgrove/News Images / Avalon / Profimedia, Andrew Yates / imago sportfotodienst / Profimedia, MI News/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Marmuš je prošle godine došao u Mančester siti iz Ajntrahta iz Frankfurta, a prošle sezone postigao je osam golova u 36 utakmica u svim takmičenjima.

Siti nije naveo koliko traži za dvojicu napadača, ali će očekivati značajnu zaradu od njihove prodaje, naveo je BBC.

Totenhem je ovog leta doveo Mateuša Fernandeša iz Vest Hema i Sandra Tonalija iz Njukasla za 185 miliona funti.

Trener Roberto de Zerbi želi da pojača napad, nakon što je ekipa prošle sezone postigla 48 golova u 38 utakmica u Premijer ligi i u poslednjem kolu izborila opstanak.

Novu sezonu u Premijer ligi Totenhem će početi u subotu na gostujućem terenu protiv Brentforda.

Bonus video: