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Nakon skoro decenije nastupa u Češkoj i Poljskoj, bivši fudbaler Crvene zvezde Srđan Plavšić mogao bi ponovo da zaigra na domaćim terenima. Nakon rastanka sa Rakovom, Plavšić je slobodan igrač i trenutno boravi u Srbiji, gde razmatra opcije za nastavak karijere - prvi put od 2017. godine, kada je iz Ljutice Bogdana otišao u prašku Spartu.

Iako povratak u domaći šampionat nije bio primarni cilj, interesovanje srpskih superligaša i ambicioznih prvoligaša postoji, pa nije isključeno da brzonogo krilo gledamo u domaćem prvenstvu bar do zimske pauze.

Srđan Plavšić Foto: Starsport/Emir Sadović, Starsport/Srđan Stevanović, Starsport/Peđa Milosavljević

U izjavi za Foost, Plavšić je objasnio svoju trenutnu situaciju i potvrdio da postoje konkretni kontakti:

"Iskreno, nisam imao u planu da se još uvek vraćam ovde kod nas, ali u fudbalu se sve brzo menja. Slobodan sam igrač. Na početku prelaznog roka sam odbijao neke ponude koje nisu bile privlačne za mene i porodicu, a kako vreme prolazi, svestan sam da će biti sve manje opcija za inostranstvo jer je svuda liga već uveliko počela. Trenutno treniram sa jednom ekipom u Srbiji i čekam rasplet oko inostranstva. Ako se ne desi ništa u narednih par dana, može se desiti i da ostanem u nekom od naših klubova i sačekam sledeći prelazni rok da se otvori nešto van zemlje. Imam tri ponude srpskih klubova, pa ćemo videti."

Rasplet oko buduće destinacije nekadašnjeg reprezentativca očekuje se u narednim danima.

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