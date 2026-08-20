Nakon skoro decenije nastupa u Češkoj i Poljskoj, bivši fudbaler Crvene zvezde Srđan Plavšić mogao bi ponovo da zaigra na domaćim terenima. Nakon rastanka sa Rakovom, Plavšić je slobodan igrač i trenutno boravi u Srbiji, gde razmatra opcije za nastavak karijere - prvi put od 2017. godine, kada je iz Ljutice Bogdana otišao u prašku Spartu.

"Iskreno, nisam imao u planu da se još uvek vraćam ovde kod nas, ali u fudbalu se sve brzo menja. Slobodan sam igrač. Na početku prelaznog roka sam odbijao neke ponude koje nisu bile privlačne za mene i porodicu, a kako vreme prolazi, svestan sam da će biti sve manje opcija za inostranstvo jer je svuda liga već uveliko počela. Trenutno treniram sa jednom ekipom u Srbiji i čekam rasplet oko inostranstva. Ako se ne desi ništa u narednih par dana, može se desiti i da ostanem u nekom od naših klubova i sačekam sledeći prelazni rok da se otvori nešto van zemlje. Imam tri ponude srpskih klubova, pa ćemo videti."