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Na Miljakovcu će 29. i 30. avgusta biti održan veliki humanitarni turnir u malom fudbalu, posvećen pomoći Ani Janković iz Beograda.

Turnir će se održati na terenima Koševi na Miljakovcu 1, a kroz dva dana fudbala učesnici i posetioci imaće priliku da budu deo jedne velike humanitarne priče.

Ovaj sportski događaj organizuje se sa jednim važnim ciljem – da se pomogne Ani Janković, koja se već punih 14 godina suočava sa teškim zdravstvenim stanjem. Poruka turnira je jednostavna, ali snažna:

„SVAKI GOL ZA ANU“

Iza ove humanitarne akcije nalazi se životna priča koja traje već više od jedne decenije.

Ana Janković iz Beograda, rođena 1994. godine, od 2012. godine nalazi se u stanju budne kome.

Od tada je njen život potpuno promenjen, a najveći oslonac svih ovih godina predstavlja joj njena majka, koja je uz Anu svakog dana i pruža joj neophodnu negu, pažnju i ljubav.

Foto: Prviatna arhiva

Ana ima 100% invaliditet i potrebna joj je stalna pomoć i nega. Njena svakodnevica podrazumeva brojne potrebe – od specijalnog kreveta i invalidskih kolica, preko pelena i lekova, do fizikalnih terapija i kućnih poseta lekara.

Zbog Aninog zdravstvenog stanja, ona nije u mogućnosti da odlazi u zdravstvene ustanove, pa su joj kućna nega, terapije i pomoć zdravstvenih radnika od velikog značaja.

Njena majka je, zbog potrebe da bude uz Anu 24 časa dnevno, onemogućena da radi. Tako se ova porodica već godinama suočava sa velikim finansijskim i životnim izazovima, dok se troškovi neophodni za Aninu svakodnevnu negu neprestano gomilaju.

Upravo zato će ovog avgusta teren na Miljakovcu postati mesto gde će sport, humanost i solidarnost biti u prvom planu.

29. i 30. avgusta, Koševi – Miljakovac 1, fudbal će se igrati za jedan poseban cilj – za Anu.

Pozivaju se ekipe, ljubitelji sporta, prijatelji i svi ljudi dobre volje da podrže turnir i pomognu Ani i njenoj majci. Svako učešće, svaka podrška i svaka podeljena informacija mogu značiti mnogo ovoj porodici.

Jer ovog puta nije najvažnije ko će pobediti na terenu.

Najvažnije je da zajedno pobedimo za Anu.

SVAKI GOL ZA ANU!