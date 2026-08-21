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Turski fudbaler Ahmetdžan Kaplan novi je igrač NEC-a, saopštio je holandski klub.

Kaplan je sa NEC-om potpisao četvorogodišnji ugovor, a klub je za njegov transfer platio Ajaksu 2,5 miliona evra.

Turski fudbaler je prošlu sezonu nastupao za NEC kao pozajmljeni igrač Ajaksa, a u tom periodu je odigrao 30 utakmica.

Tehnički direktor NEC-a Karlos Albers izjavio je da je Kaplan bio ključni igrač u prošlosezonskim uspesima.

"Dugo smo radili iza kulisa kako bismo realizovali njegov dolazak. Oduševljeni smo što smo konačno uspeli. Ahmetdžan trenutno sanira povredu i odmah će započeti rehabilitaciju sa našim stručnim štabom. Činimo sve što je u našoj moći da se vrati na teren nakon septembarske reprezentativne pauze", rekao je Albers.

NEC, za koji od nedavno igra Dušan Tadić, je u sredu poražen od Bodea rezultatom 3:1 u prvom meču plej-ofa za Ligu šampiona i očekuje ga sledeće nedelje revanš u Norveškoj.

1/4 Vidi galeriju Dušan Tadić na meču NEC - Bodo Glimt Foto: Orange Pictures, Orange Pics BV / Alamy / Profimedia, René Nijhuis / Alamy / Profimedia, ANP / Sipa USA / Profimedia

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