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Slike slavlja fudbalera AEK-a sa šampionskim peharom na kraju prošle sezone bile su jasan znak za uzbunu u Pireju. Olimpijakos ovog vikenda kreće u misiju vraćanja titule državnog prvaka, zbog čega uprava kluba i trener Hose Luis Mendilibar ubrzano rade na kompletiranju tima.

Nakon pozitivnih vesti iz Meksika, novi pik crveno-belih dolazi iz Španije, gde se situacija oko Rubena Vargasa sve više zakuvava. Švajcarski reprezentativac je u proteklih godinu i po dana u potpunosti opravdao uloženi novac od dolaska iz Augzburga, pa Sevilja ovog leta ima priliku da višestruko zaradi na njegovoj prodaji.

Ruben Vargas Foto: Fabrice COFFRINI / AFP / Profimedia, Julian Meusel / SVEN SIMON / imago sportfotodienst / Profimedia, Joaquin Corchero / Shutterstock Editorial / Profimedia

Tržišna vrednost krilnog napadača prema Transfermarktu iznosi 15 miliona evra, ali Andalužani u startu potražuju pet miliona više. Prvu ponudu Olimpijakosa od 12 miliona evra čelnici na stadionu "Ramon Sančez Pishuan" su bez razmišljanja odbili. Ipak, smanjenje razlike između ponude i potražnje otvara prostor za dogovor koji bi mogao da zadovolji obe strane.

Dodatni vetar u leđa grčkom gigantu daje i pisanje španskog lista AS, koji navodi da sam Vargas insistira na odlasku iz Sevilje, čime se otvara čist put za njegov transfer u Pirej.

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