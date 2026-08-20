OLIMPIJAKOS KRENUO PO POJAČANJE: Evo ko bi mogao da stigne u Pirej!
Slike slavlja fudbalera AEK-a sa šampionskim peharom na kraju prošle sezone bile su jasan znak za uzbunu u Pireju. Olimpijakos ovog vikenda kreće u misiju vraćanja titule državnog prvaka, zbog čega uprava kluba i trener Hose Luis Mendilibar ubrzano rade na kompletiranju tima.
Nakon pozitivnih vesti iz Meksika, novi pik crveno-belih dolazi iz Španije, gde se situacija oko Rubena Vargasa sve više zakuvava. Švajcarski reprezentativac je u proteklih godinu i po dana u potpunosti opravdao uloženi novac od dolaska iz Augzburga, pa Sevilja ovog leta ima priliku da višestruko zaradi na njegovoj prodaji.
Tržišna vrednost krilnog napadača prema Transfermarktu iznosi 15 miliona evra, ali Andalužani u startu potražuju pet miliona više. Prvu ponudu Olimpijakosa od 12 miliona evra čelnici na stadionu "Ramon Sančez Pishuan" su bez razmišljanja odbili. Ipak, smanjenje razlike između ponude i potražnje otvara prostor za dogovor koji bi mogao da zadovolji obe strane.
Dodatni vetar u leđa grčkom gigantu daje i pisanje španskog lista AS, koji navodi da sam Vargas insistira na odlasku iz Sevilje, čime se otvara čist put za njegov transfer u Pirej.
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