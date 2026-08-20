"Od prvog dana se u Unionu osećam veoma prijatno. Tim, navijači i celokupno okruženje učinili su moj dolazak lakim i ukazali mi veliko poverenje. Zato sam veoma srećan što ovde nastavljam svoj put. Verujem da zajedno možemo mnogo toga da postignemo i želim da doprinesem tome da Union i u budućnosti bude uspešan. Za mene je ovo produženje ugovora znak obostranog uvažavanja i veoma sam srećan zbog toga", rekao je Ilić.