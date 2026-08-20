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Srpski fudbaler Andrej Ilić produžio je ugovor sa Union Berlinom, saopštio je danas nemački klub.

Union nije objavio dužinu novog ugovora sa Ilićem, koji je prethodne dve godine proveo u Unionu.

"Od prvog dana se u Unionu osećam veoma prijatno. Tim, navijači i celokupno okruženje učinili su moj dolazak lakim i ukazali mi veliko poverenje. Zato sam veoma srećan što ovde nastavljam svoj put. Verujem da zajedno možemo mnogo toga da postignemo i želim da doprinesem tome da Union i u budućnosti bude uspešan. Za mene je ovo produženje ugovora znak obostranog uvažavanja i veoma sam srećan zbog toga", rekao je Ilić.

Andrej Ilić Foto: Michael Taeger / imago sportfotodienst / Profimedia, Sebastian Räppold/Matthias Koch / imago sportfotodienst / Profimedia, John MACDOUGALL / AFP / Profimedia

Srpski fudbaler je prošle sezone na 34 utakmice zabeležio šest golova i 12 asistencija.

Ilić je u oktobru prošle godine debitovao za reprezentaciju Srbije.

Union će 29. avgusta dočekati Ajntraht u prvom kolu Bundeslige.

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