SRBIN POTPISAO: Poznato gde će Andrej Ilić igrati sledeće sezone!
Srpski fudbaler Andrej Ilić produžio je ugovor sa Union Berlinom, saopštio je danas nemački klub.
Union nije objavio dužinu novog ugovora sa Ilićem, koji je prethodne dve godine proveo u Unionu.
"Od prvog dana se u Unionu osećam veoma prijatno. Tim, navijači i celokupno okruženje učinili su moj dolazak lakim i ukazali mi veliko poverenje. Zato sam veoma srećan što ovde nastavljam svoj put. Verujem da zajedno možemo mnogo toga da postignemo i želim da doprinesem tome da Union i u budućnosti bude uspešan. Za mene je ovo produženje ugovora znak obostranog uvažavanja i veoma sam srećan zbog toga", rekao je Ilić.
Srpski fudbaler je prošle sezone na 34 utakmice zabeležio šest golova i 12 asistencija.
Ilić je u oktobru prošle godine debitovao za reprezentaciju Srbije.
Union će 29. avgusta dočekati Ajntraht u prvom kolu Bundeslige.
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