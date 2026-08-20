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Iskusni portugalski fudbaler Žoao Kanselo i zvanično je postao igrač Barselone, sa kojom je potpisao ugovor do leta 2029. godine. Portugalac je prethodno u dva navrata nastupao za katalonskog giganta kao pozajmljeni igrač.

Iako ga je ugovor vezivao za Al Hilal i za narednu sezonu, Kanselo je bio odlučan u nameri da izbori čiste papire i vrati se u Španiju, gde je proveo proteklu sezonu na pozajmici.

Žoao Kanselo Foto: Xavi Bonilla / DeFodi Images / Profimedia, Urbanandsport/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia, Matthieu Mirville/DPPI / Shutterstock Editorial / Profimedia

Želja mu se ostvarila, pa je danas u društvu svog agenta Žorža Mendeša potpisao ugovor i stavio se na raspolaganje treneru Hansiju Fliku. Kanselo je tako postao peto letnje pojačanje Barselone, nakon dolazaka Entonija Gordona, Karima Adejemija, Rodrija i Džesija Bisivua.

Desni bek je zadužio dres sa brojem dva, a u timu će ponovo sarađivati sa Rodrijem, bivšim saigračem iz Mančester sitija. Zbog administrativnih formalnosti i činjenice da u tom trenutku još nije bio zvanično registrovan, Kanselo nije mogao da se pridruži ekipi u sredu uveče pred meč protiv Al Ahlija, iako je imao veliku želju da nastupi.

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