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Fudbaleri Crvene zvezde slavili su nad Viktorijom iz Plzenja sa 3:0 (1:0) u prvoj utakmici plej-ofa za Ligu Evrope.

Trener crveno-belog tima Albert Rijera sumirao je utiske posle debija.

"Srećan sam. Radili smo za ovaj rezultat. Ali sada idem u svlačionicu, oni su veoma srećni i ovo je najbolji momenat za trenera, jer će sada slušati kada im kažem šta mi se nije svidelo. Verujem da je ovo put koji smo krenuli i da ovaj tim može da raste još više".

Nije u potpunosti bio zadovoljan Rijera.

"Možda ću iznervirati mnoge ljude, ali nisam skroz zadovoljan. Međutim, ima i mnogo pozitivnih stvari. Uradili smo mnogo pozitivnih stvari za četiri dana. Noge još nisu spremne, dolazimo iz predsezone, treba nam još energije... Ja ću ih gurati, ali ću mnogo i tražiti od njih", rekao je Rijera i dodao:

"Znam sve mogućnosti ovog tima i šta sve mogu, ali mislim da je ono što je najbolje to što smo radili kada smo gubili loptu. Ako želimo da dominiramo, nije samo da imamo loptu, nego moramo da radimo i kada izgubimo loptu. Zadovoljan sam određenim reakcijama koje sam video. Ja to tražim od njih. Ne da daju pet golova - dati golove je samo konsekvenca toga kako igramo".

1/78 Vidi galeriju Foto galerija sa Marakane Foto: Kurir