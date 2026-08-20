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Fudbaleri Crvene zvezde pobedili su na svom terenu u Beogradu Viktoriju iz Plzenja 3:0, u prvoj utakmici dvomeča plej-ofa za plasman u Ligu Evropa.

Pred vama su igrači crveno-belog tima na skeneru Kurira.

Mateus 7

Siguran od starta. Dobro naoštren, mirne glave. Stabilan tokom cele utakmice, sem jedne nesigurnosti. U 73. minutu skida zicer igračima Viktorije, kada je baš bilo gusto ispred Zvezdinog gola. Kad god je zamirisalo da može biti problema rešavao je takve situacije rutinski, sigurnim intervencijama. Još jednom se pokazalo da je bedem na golu Zvezde i da svakom uspešnom odbranom diže svoju ekipu.

Seol 7,5

Dobra partija, sa novim zadacima u defanzivi, ali i napadu. Nije kod njega bilo soliranja ili nekih ekskurzija. Radio je upravo ono što mu je rekao trener, položio sve zadatke. Na levoj strani tehnički i taktički besprekoran, sa određenim usecanjima i sredinu i pomoći veznom igračima. Bez velikih grešaka. Sem jedne, kada mu je pobegao igrač i zaradio je žuti karton, jer ga je hvatao rukama. Neverovatan karakter je Južnokorejac, deluje da može odraditi bilo koji zadatak, koji se pred njega postavi.

Derik Lukasen 7

Kao i većina fudbalera i on je dobio nove zadatke od trenera Rijere. I odradio ih baš onako kako treba. Nije kod njega bilo skrušenosti i nesigurnosti kao u dvomeču protiv Hapoela. Kao da je neki drugi čovek igrao ovaj meč na Marakani sa brojem 32 na dresu, u odnosu na pre nedelju dana kada je skroz potonuo. Delovao je moćno, baš onako kako je igrao na prethodnom Mundijalu. Ko zna šta je njemu i svim igračima Crvene zvezde "sipao" Albert Rijera u sok pred početak utakmice.

Miloš Veljković 7,5

Uvek na pravom mestu i uvek sa istim žarom i energijom. Ovakav Veljković je potreban Zvezdi, baš ovakav reprezentativnog kalibra. Siguran, pouzdan, čvrst u duelima i jak na "čitanju" protivnika. Spasao gol u 40. minutu, sa kopačke u petercu skinuo loptu Hrošovskom. Kako je utakmica odmicala bio je sve bolji i bolji, plenio je pojavom, posebno u direktnim duelima, kada je loptu odnosio ili anticipacijom, ili sirovom snagom. Zapita se čovek, zašto ga nije bilo protiv Hapoela? Zašto je sedeo na klupi? Ali, to je svršena priča, i to Veljković kao čovek koji je devet godina igrao u Bundesligi odlično zna.

Timi Maks Elšnik 8

Izuzetna partija Zvezdinog Slovenca. Jedna od najboljih u dresu Crvene zvezde. Dva puta asistirao Ivaniću za vođstvo i za drugi gol. Nije imao sreću da u sudijskoj nadoknadi lepu akciju kruniše golom. Besprekorna partija i to u veznom redu, kada je bio igrač koji je uz Krunića podneo najveći teret. Uvek je bio na pravom mestu, lopte su mu u većini slučajeva bile tačne, a to mu je podizalo samopouzdanje. Mnogo je trčao, što je važna stavka u njegovoj igri. Deluje da posle ovakve partije, nema šanse da ga Zvezda pusti ovog leta. Znao je trener Rijera njegove mogućnosti, pa stoga i ne čudi što se oslonio na njega.

Rade Krunić 8,5

Suvo zlato Crvene zvezde. Doktor fudbala! Čovek koji na svakoj utakmici demonstrira istinski kvalitet i pokazuje kako se igra moderni fudbal. Od njega stvarno ima šta da se vidi, ali i nauči, na svakoj utakmici. Kako smo u analizi pred utakmicu i najavili imao je najodgovorniju ulogu u ekipi. Sve je kretalo od njega. Spuštao se u zadnju liniju između Lukasena i Veljkovića, a onda brzo transformisao u napadu deleći lopte Kostovu, Arnautoviću i Ivaniću. Deluje da je mogao da odigra još 100 minuta na ova 34 stepena i veliku sparinu, jer mali broj igrača može da uradi u 87. minutu, a onda se digne i krene u trk, te pošalje tačan pas unapred. Mnogo je bilo dece na utakmici, imali su šta da nauče od Velikog Radeta.

Osman Bukari 7

Mnogo je hteo, malo dao ekipi. Ali, iako ima šta da mu se zameri, ne treba ga previše kritikovati. Ovakav Bukari potreban je Zvezdi i jasno je da će biti još bolji kako sezona bude odmicala. Stalno je atakovao na gol protivnika okrenut licem ka mreži protivnika. I bio prilično opasan, mada mu je u završnici nedostajalo svežine. Sa pet metara je u 48. minutu glavom šutirao pravo u golmana. Neverovatno je kako se sudario sa Ivanićem u 56. minutu, kada je bila idealna prilika za 3:0. To više ne sme da mu se desi, tim uvek mora da bude ispred solo učinka, bez obzira na ogromnu želju da zatrese gol.

Mohamed Čam 7

Znao je Rijera šta može da dobije od njega, prefinjen pas, i kreaciju u igri sa određenom dozom lepih driblinga koji mogu napraviti višak i doneti benefit ekipi. Bilo je tu i nekoliko grešaka, uz znatno veći broj dobrih poteza. Deluje da će biti još bolji, kako vreme bude odmicalo. Izgubio je energiju pred kraj utakmice, pa je s pravom zamenjen. Bio je odgovoran većim delom meča, iako je bilo trenutaka kada bi ga lopta ponela, a posle toga su se obavezno dešavale greške. To ne može i to bi trebalo što pre da shvati.

Vasilije Kostov 6,5

Daleko odgovornija uloga, posebno u defanzivi, jer je morao da se vraća na svoju polovinu i zatvara onaj deo terena koji je istakao upražnjen, kada se Krunić vraćao u zadnju liniju. Ali, nije ovo bila predstava koja se od njega očekuje. Bilo je tu previše netačnih pasova ka Arnautoviću, ili na bok prema Bukariju, iako mu je Rijera dao slobodu kada je bio okrenut golu. Očigledno je da nije ostao imun na priče da će biti velika prodaja kluba i da se teško nosi sa tim pritiskom. Na kraju je zaradio i žuti karton. Ako očisti glavu za revanš, i te kako će biti od koristi ekipe, jer ima izuzetan kvalitet.

Mirko Ivanić 8,5

Kapitenska partija! Kapa dole, majstore! Videlo se na početku da je raspoložen za igru, da je željan lopte i golova. Sa ivice šesnaesterca slabo šutirao u 32. minutu, iako je bila dobra prilika. A, onda prelepa akcija u 37. minutu i ubacivanje iza linija odbrane Čeha, na pas Elšnika. A, onda još jedan prelep gol u 53. minutu i opet posle centaršuta Elšnika, na pravom mestu zakucava loptu u gol. Nekada treba biti i sebičan, a Mirko nije takav igrač, mogao je u 57. minutu da šutira na gol iz pozicije "jedan na jedan", ali je poslužio Čama i prilika je otišla u nepovrat. Kada je izlazio iz igre Zapad je skandirao - Mirko, Mirko, Mirko! A, onda se sa Severa čulo "Ivanić Mirko". Zvezdini navijači vole junake, domaće srpske igrače, momke sa srcem koji kada je najteže pokažu da su najbolji. A, to je upravo bio večeras Mirko Ivanić.

Marko Arnautović 7,5

To je Marko koji je potreban Zvezdi i ovakvog ga žele navijači. Deluje da nikada nije trčao ovoliko, pa su se mnoge kolege u loži pitale - šta je Arnautoviću? Otkud ovoliko trči? Šta mi je to dao Rijera? Shvatio je sjajni napadač svoju ulogu u Zvezdi odavno, ali mi je trebalo malo podstreka. Radio je za ekipu, posebno okrenut leđima golu, navlačio igrače na sebe, otvarao dubinu u prostor. Gol šansu promašio je u 15. minutu, kada se spetljao i umesto u prazan gol, šutirao u spoljni deo mreže. Mnogo je želeo i hteo gol, pa se zato i previše nervirao, što je osetila Zvezdina publika i posle dužeg perioda mu dala podršku aplauzom.

Džej Enem 7

Od 72. umesto Marka Arnautovića. Nije imao mnogo vremena, ali je već od ulaska u igru vršio konstantan pritisak na poslednju liniju Viktorije. Oboren je rukama u 88. minutu, napravio penal koji je Zvezdi doneo veliki kapital pred revanš u Plzenju.

Aleksandar Katai 7

Od 72. umesto Mirka Ivanića. Čim je ušao počeo je da širi magiju. Bilo je lepo videti ga kako zatvara levu stranu i kako provodi vreme na svojoj polovini, određujući sve zadatke u defanzivi. Za dobru partiju dobio je nagradu. Pogodio iz penala za konačnih i ubedljivih 3:0. Sjajni asistirao Elšniku posle toga, ali Slovenac nije bio precizan.

Mahmudu Badžo 6

Od 85. minuta umesto Vasilija Kostova. Velika je stvar što je dobio šansu, što pokazuje da Rijera računa na njega i da je spreman da mu udeli novi život na Marakani.

Franklin Tebo Učena 6

Od 85. minuta umesto Derika Lukasena. I za njega je veliki podstrek mala minutaža, da oseti i da se na njega računa.

Loizos Loizu /

Od 90. minuta umesto Osmana Bukarija. Premalo minuta za ocenu.

Albert Rijera

Debitovao je pobedom. I to ubedljivom. A, to je mnogo važno za njega, a još više za klub. Zapita se čovek, šta bi bilo sa Zvezdom da je on vodio ekipu protiv Hapoela? Ko zna?! Za svega četiri treninga digao je ekipu iz pepela, usadio drugačiji pogled i filozofiju koja je donela rezultat i ubedljivu pobedu, te otvorila vrata grupne faze Lige Evrope. Kako je i najavio, Zvezda igra totalno drugačije u odnosu na pre nedelju dana. Mnogo je bilo više energije i želje, daleko više trčanja i uzajamne pomoći među igračima. Delovala je Zvezda kao moćan kolektiv, kao ekipa koja tačno zna šta hoće i šta želi. Koja se nameće protivniku i koja na terenu potvrđuje kvalitet sa papira. A, igra je bila tečna, trčalo se, data su tri gola, a moglo je još toliko. To je ono što traži Španac, ali i ono što žele i vole da vide zvezdaši. Fudbal u pravom smislu, jednostavan gde se koristi slobodan prostor i odgovorno igra, kako u odbrani tako i kad se napada. Osetila je to Zvezdina publika i žestoko navijala za svoje miljenike. A, Viktorija nije slaba ekipa, štaviše, prilično čvrsta i agresivna. Deluje da Rijera tek počinje, a ako je tako, onda Zvezda može i mora da izgleda još moćnije kroz nedelju dana u Plzenju.

1/78 Vidi galeriju Foto galerija sa Marakane Foto: Kurir