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Fudbaleri Partizana poraženi su od Hetafea sa 1:3 u prvoj utakmici plej-ofa za plasman u grupnu fazu Lige konferencija. 

 Trener crno-belog tima Saša Ilić izneo je prve utiske.

"Sigurno je da ulazak u utakmicu nije bio kakav je trebao da bude, kasnije je sve to izhledalo kao je trebalo da bude. Ponovo se dašavaju neki propusti u odbrani, gde primamo dva gola. Očekuje nas teška utakmica u Beogradu, svi znamo da ovakva ekipa teško prima više od jednog golaVidećemo, ovo nam se ne dešava prvi put, imali smo više šansi od ekipe Hetafea, samo što mi svoje nismo iskoristili", rekao je Ilić.

Hetafe Partizan Foto: Alberto Gardin / Zuma Press / Profimedia, Screenshot / TV Arena sport

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