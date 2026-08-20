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Transfer Bambe Dijenga u Lacio delovao je praktično završen, ali je posao iznenada propao nakon lekarskih pregleda. Problem sa kolenom zaustavio je Senegalca na korak od potpisa za rimski klub, a upravo ta situacija sada bi mogla da otvori vrata Crvenoj zvezdi.

Prema informacijama turskog transfer-insajdera Jagiza Sabundžoglua, Crvena zvezda je zainteresovana za 26-godišnjeg napadača. Na njegove navode nadovezao se i Santi Auna iz "Foot Mercato", koji tvrdi da je srpski šampion blizu realizacije transfera.

1/5 Vidi galeriju Bamba Dijeng pojačanje Crvene zvezde Foto: Mauro PIMENTEL / AFP / Profimedia, JEAN CATUFFE / AFP / Profimedia, Dan Mullan / Getty images / Profimedia

Kako se navodi, Dijeng je već krenuo put Beograda, gde bi trebalo da prisustvuje utakmici Crvene zvezde i Viktorije Plzenj, nakon čega će biti obavljeni lekarski pregledi. Upravo će zdravstveni pregled predstavljati ključnu tačku čitavog posla.

Dijeng je ovog leta već doživeo sličan scenario. Pre Lacija, napadač nije prošao lekarske preglede u turskom Amedu zbog problema sa kolenom. Ipak, potom je uspeo da dogovori transfer u Lacio, ali je i taj posao zaustavljen nakon novih pregleda.

Zbog toga će Crvena zvezda imati poseban razlog za oprez. Ukoliko lekari u Beogradu utvrde da povreda nije ozbiljna i da Senegalac može bez problema da nastavi karijeru, crveno-beli bi mogli da dobiju veoma kvalitetno pojačanje u napadu.

Dijeng iza sebe ima ozbiljno iskustvo. Prošle sezone je u dresu Lorijena odigrao 25 utakmica i postigao 15 golova, čime je privukao pažnju klubova iz jačih evropskih liga. Takođe je reprezentativac Senegala i bio je deo ekipe na Svetskom prvenstvu.

Njegov dolazak dodatno bi pojačao konkurenciju u napadu Crvene zvezde, gde se već nalaze Marko Arnautović, Bruno Duarte i Enem. Ipak, pre bilo kakvih razgovora o potpisu, sve oči biće uprte u lekarske preglede.

Dijeng je na korak od Beograda, ali ovog puta poslednju reč neće imati pregovarači, već lekari. Ako dobije zeleno svetlo, Crvena zvezda bi mogla da napravi veoma zanimljiv potez i dovede igrača koji je samo nekoliko dana ranije bio nadomak transfera u Lacio.

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